Участие Тайсона в матче с "Манчестер Сити" – под вопросом, – врач "Шахтера"

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Тайсон
Тайсон / ФК "Шахтер"

Врач "Шахтера" Артур Глущенко прокомментировал состояние капитана "горняков" Тайсона после полученной в матче с "Зарей" (4:3) травмы.

Спорт 24 писал, что в середине второго тайма матча "Шахтер" – "Заря" произошел жуткий инцидент. Тайсону стало плохо и врачи срочно выбежали на поле. Игрок упал после обычного толчка от соперника, и его случайно ударил коленом в голову Исмаили. Бразилец не смог продолжить игру и медики вынесли его за пределы поля на носилках.

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У Тайсона состояние после сотрясения головного мозга стабильное. Его жизни ничего не угрожает.

Сделали МРТ, по результатам которого более серьезных повреждений не обнаружено, но его участие в матче с "Манчестер Сити" – под вопросом,
– сказал Глущенко в эфире программы "Большой футбол".

Отметим, что "Шахтер" сумел одолеть луганскую "Зарю" со счетом 4:3. Решающий гол в конце поединка в Харькове забил Жуниор Мораес.

Стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится 18 сентября в 22:00.

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Теги: Манчестер Сити Лига чемпионов Шахтер Спорт Футбол
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