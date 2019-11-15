Участник двух Олимпиад дал ценные советы юным спортсменам: 12 пунктов

Несколько ценных советов юным атлетам от участника Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, прыгуна в высоту Дмитрия Демьянюка.

1. Не рассчитывайте на талант

Каким бы талантливым ты ни был, на голом таланте ты можешь выиграть чемпионат города, области или даже страны. Но никогда не Чемпионат мира или Олимпийские игры. На таком уровне нет и не талантливых. Зато есть те, кто подкрепил природой данные задатки работой, терпением и характером. Такой человек развил талант к новым высотам, устранив слабые стороны, и будет увереннее тебя на голову. Потому что будет знать, что сделал все. Это видно в его глазах. И он выиграет.

2. Имей цель

Если ты не хочешь быть лучшим в мире в своем виде спорта, даже не начинай заниматься. Потрать время на развитие в той области, в которой ты сможешь себя реализовать на 100%. (Это о профессиональном спорте, а не о фитнесе для здоровья).

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3. Анализируй

Голова не только для того, чтобы есть. Анализируй каждое упражнение, каждую тренировку, каждые соревнования и каждый сезон. Рассматривай каждое упражнение через призму своего вида спорта. Понимай зачем ты его делаешь. Закончил сезон - подумай над его плюсами и минусами. Воспринимай поражение как опыт и новый вызов, а не как нечто страшное. Запиши ошибки, пойми как их исправлять и включи это в план подготовки к следующему этапу! Только после этого выходи на подготовку.

4. Не делай как другие

Если один спортсмен делает упражнение, которое ему дает результат, не факт, что оно поможет тебе. Всегда понимай, что все разные. Кто-то силовой, кто-то технический, кто-то взрывной. Подготовка должна быть индивидуальной и максимально развивать твои сильные стороны. Но подглядывать упражнения и применять их, если они тебе нужны, это только плюс в карму.

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5. Не вините во всех неудачах других

Имей смелость сказать себе правду. Плохо ел, спал, нога болит ... В основном, мы ищем отговорки, только чтобы не показаться слабыми. Обос**лся на соревнованиях? Так и скажи. Но сделай выводы и иди работать дальше.

6. Не ной

Ты сам выбрал этот путь и он тебе нравится. Не выходит? Читай пункт 3.

7. Укрепляйся

Всегда уделяй время на то, чтобы укрепить слабые мышцы и связки. Выбирай – 10 минут раз в два дня, или месяцы реабилитации после серьезной травмы.

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8. Расставляй приоритеты

Есть соблазн пойти потусить? Уйди. Когда нельзя. С умом. Если твоя компания тебя не понимает, подумай, друзья ли это? Или люди, которые не хотят быть хуже на фоне твоего успеха? Отдыхай. Если это не мешает выполнению поставленных целей. А еще лучше, когда выполнишь задание и сойдешь с пьедестала.

9. Развивайся

Воспринимай спорт не как конечную цель в своей жизни, а как временно приоритетную. Даже если ты выйдешь из спорта с олимпийской медалью - дальше жизнь продолжается. И она не менее интересная. Читай, смотри курсы и вебинары на те темы, которые тебе интересны. Время на собрании для этого только в помощь.

10. Питайся правильно

Научись кайфовать от нормального, здорового питания. Это легче, чем сидеть на диетах, от которых больше вреда, чем пользы. Хочешь чего-то запрещенного? Читай пункт 8.

11. Восстановляйся

12. Меньше соцсетей

Не трать постоянно свое время на тупой просмотр фильмов в соцсетях, и уж тем более на игры в них. Читай, учи английский, учи водить машину ... Или потрать свое время на предыдущий пункт.

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