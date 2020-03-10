Участники Евро-2020 просят перенести турнир на год, в УЕФА сделали официальное заявление
Из-за коронавируса футбольные лиги Европы принимают срочные решения по матчам. В частности, некоторые поединки переносят или отменяют, а другие – проводят без зрителей. Под вопросом находится проведение чемпионата Европы по футболу.
Итальянское издание Tuttosport сообщает, что несколько футбольных ассоциаций по всей Европе попросили УЕФА перенести Евро-2020 на один год.
Таким образом ассоциации хотят иметь возможность закончить свои национальные лиги, как было запланировано. Сейчас идея обсуждается.
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В пресс-службе УЕФА заявили, что пока нет необходимости что-то менять в календаре Евро-2020, информирует Sport24.
Евро-2020 стартует 12 июня в Риме (Италия) и продлится в 12 странах Европы до 12 июля. Финал состоится в Лондоне.
УЕФА находится на связи со всеми международными и местными властями по ситуации с коронавирусом. Сейчас нет нужды менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет под постоянным контролем,
– заявили в УЕФА.
В каких городах пройдет Евро-2020?
- Амстердам (Нидерланды)
- Баку (Азербайджан)
- Бильбао (Испания)
- Бухарест (Румыния)
- Будапешт (Венгрия)
- Копенгаген (Дания)
- Дублин (Ирландия)
- Глазго (Шотландия)
- Лондон (Англия)
- Мюнхен (Германия)
- Рим (Италия)
- Санкт-Петербург (Россия)
В УЕФА ранее уже заявляли, что не намерены переносить турнир из-за эпидемии коронавирус.
2 марта в Амстердаме (Нидерланды) состоялось собрание исполкома организации. На нем глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что проведение чемпионата Европы не находится под вопросом.
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Как коронавирус повлиял на футбол?
- Уже известно, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – "Боруссия" Д, "Барселона" – "Наполи", "Валенсия" – "Аталанта" состоятся без зрителей.
- Также без зрителей пройдут поединки 1/8 финала Лиги Европы "Копенгаген" – "Истанбул", "Интер" – "Хетафе" и "Вольфсбург" – "Шахтер".
- В Испании, Германии и Франции футбольные матчи в ближайшем времени будут проходить без зрителей. Чемпионат Италии временно остановлен.
- ФИФА на неопределенный срок перенесла азиатские матчи квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре.