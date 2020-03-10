Участники Евро-2020 просят перенести турнир на год, в УЕФА сделали официальное заявление

Из-за коронавируса футбольные лиги Европы принимают срочные решения по матчам. В частности, некоторые поединки переносят или отменяют, а другие – проводят без зрителей. Под вопросом находится проведение чемпионата Европы по футболу.

Итальянское издание Tuttosport сообщает, что несколько футбольных ассоциаций по всей Европе попросили УЕФА перенести Евро-2020 на один год.

Таким образом ассоциации хотят иметь возможность закончить свои национальные лиги, как было запланировано. Сейчас идея обсуждается.

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В пресс-службе УЕФА заявили, что пока нет необходимости что-то менять в календаре Евро-2020, информирует Sport24.

Евро-2020 стартует 12 июня в Риме (Италия) и продлится в 12 странах Европы до 12 июля. Финал состоится в Лондоне.

УЕФА находится на связи со всеми международными и местными властями по ситуации с коронавирусом. Сейчас нет нужды менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет под постоянным контролем,

– заявили в УЕФА.

В каких городах пройдет Евро-2020?

Амстердам (Нидерланды)

Баку (Азербайджан)

Бильбао (Испания)

Бухарест (Румыния)

Будапешт (Венгрия)

Копенгаген (Дания)

Дублин (Ирландия)

Глазго (Шотландия)

Лондон (Англия)

Мюнхен (Германия)

Рим (Италия)

Санкт-Петербург (Россия)

В УЕФА ранее уже заявляли, что не намерены переносить турнир из-за эпидемии коронавирус.

2 марта в Амстердаме (Нидерланды) состоялось собрание исполкома организации. На нем глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что проведение чемпионата Европы не находится под вопросом.

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Как коронавирус повлиял на футбол?

Уже известно, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – "Боруссия" Д, "Барселона" – "Наполи", "Валенсия" – "Аталанта" состоятся без зрителей.

Также без зрителей пройдут поединки 1/8 финала Лиги Европы "Копенгаген" – "Истанбул", "Интер" – "Хетафе" и "Вольфсбург" – "Шахтер".

В Испании, Германии и Франции футбольные матчи в ближайшем времени будут проходить без зрителей. Чемпионат Италии временно остановлен.

ФИФА на неопределенный срок перенесла азиатские матчи квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре.



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