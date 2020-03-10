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Участники Евро-2020 просят перенести турнир на год, в УЕФА сделали официальное заявление

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Из-за коронавируса футбольные лиги Европы принимают срочные решения по матчам. В частности, некоторые поединки переносят или отменяют, а другие – проводят без зрителей. Под вопросом находится проведение чемпионата Европы по футболу.

Итальянское издание Tuttosport сообщает, что несколько футбольных ассоциаций по всей Европе попросили УЕФА перенести Евро-2020 на один год.

Таким образом ассоциации хотят иметь возможность закончить свои национальные лиги, как было запланировано. Сейчас идея обсуждается.

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В пресс-службе УЕФА заявили, что пока нет необходимости что-то менять в календаре Евро-2020, информирует Sport24.

Евро-2020 стартует 12 июня в Риме (Италия) и продлится в 12 странах Европы до 12 июля. Финал состоится в Лондоне.

УЕФА находится на связи со всеми международными и местными властями по ситуации с коронавирусом. Сейчас нет нужды менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет под постоянным контролем,
– заявили в УЕФА.

В каких городах пройдет Евро-2020?

  • Амстердам (Нидерланды)
  • Баку (Азербайджан)
  • Бильбао (Испания)
  • Бухарест (Румыния)
  • Будапешт (Венгрия)
  • Копенгаген (Дания)
  • Дублин (Ирландия)
  • Глазго (Шотландия)
  • Лондон (Англия)
  • Мюнхен (Германия)
  • Рим (Италия)
  • Санкт-Петербург (Россия)

В УЕФА ранее уже заявляли, что не намерены переносить турнир из-за эпидемии коронавирус.

2 марта в Амстердаме (Нидерланды) состоялось собрание исполкома организации. На нем глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что проведение чемпионата Европы не находится под вопросом.

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Как коронавирус повлиял на футбол?

  • Уже известно, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – "Боруссия" Д, "Барселона" – "Наполи", "Валенсия" – "Аталанта" состоятся без зрителей.
  • Также без зрителей пройдут поединки 1/8 финала Лиги Европы "Копенгаген" – "Истанбул", "Интер" – "Хетафе" и "Вольфсбург" – "Шахтер".
  • В Испании, Германии и Франции футбольные матчи в ближайшем времени будут проходить без зрителей. Чемпионат Италии временно остановлен.
  • ФИФА на неопределенный срок перенесла азиатские матчи квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре.


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Автор: Михаил Гема
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Евро-2020 Спорт Футбол
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