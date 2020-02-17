Участники Матча всех звезд NBA почтили память Коби Брайанта: фото и видео

На паркете в Чикаго звезды Национальной баскетбольной ассоциации почтили память Коби Брайанта, который в традиционном Матче всех звезд участвовал аж восемнадцать раз. Не забыли о легенде и непосредственно во время игры.

Команда "Востока" во главе с Яннисом Адетокунбо оделась в игровой номер Коби Браянта – 24. "Запад" или же коллектив Леброна Джеймса – примерил 2. Под этим номером выступала еще одна жертва катастрофы – дочь баскетболиста Джанна Брайант.

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Кроме своего главного назначения – порадовать публику в Чикаго эффектными атаками, великаны выполнили и еще одну важную миссию. Пожертвовали на благотворительность полмиллиона долларов.

Была на паркете и интрига. Энтони Дэвис поставил точку в матче, зафиксировав победу "Запада" с преимуществом лишь в два очка – 157:155.

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Что известно о гибели Коби Брайанта

Легендарный баскетболист погиб в авиакатастрофе – его вертолет загорелся и пошел вниз. Инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас утром 26 января по местному времени. По данным властей Калабаса, вертолет потерпел крушение над отдаленным полем. Среди людей, кто находился на земле, никто не пострадал.

Все девять человек, находившихся на борту авиасудна погибли. Кроме Коби, также ушла из жизни его 13-летняя дочь Джанна. Кроме того, на борту находилась ее партнерша по баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета. Все они летели на игру.

СМИ пишут, что катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Федеральное управление авиации США, со своей стороны, сообщило, что катастрофа произошла при "неизвестных обстоятельствах". Среди вероятных причин аварии называют плохую видимость, поскольку тогда Лос-Анджлес и его пригороды охватил туман, поэтому произошли задержки десятков рейсов. Расследованием инцидента сейчас занимаются соответствующие органы.

Известно, что Коби Брайант летел на вертолете марки Sikorsky S-76. Это был его собственный вертолет. Авиасудном спортсмен пользовался годами. В частности, добирался до центра Лос-Анджелеса из своего дома в Ньюпорт-Бич, еще когда играл в баскетбол. Завершил он карьеру в 2016 году.

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