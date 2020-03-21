Удаление за три минуты: украинский легионер неудачно дебютировал в новой команде – видео
Украинский полузащитник Максим Каленчук, известный по выступлениям в Украине за "Сталь", "Александрию", "Верес", "Львов" и "Рух", провел первый матч за белорусский "Витебск" против "Городеи".
Под занавес первого тайма украинец в течение трех минут заработал два предупреждения, оставив команду в меньшинстве.
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Судьбу матча решил автогол Игнатенко на 20 минуте, который принес победу команде Каленчука.
Витебск – Городея видеообзор матча
- Сезон в чемпионате Беларуси стартовал 19 марта.
- Это единственный чемпионат по футболу, который не остановили в Европе.
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