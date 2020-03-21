24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Удаление за три минуты: украинский легионер неудачно дебютировал в новой команде – видео

- Читати новину українською

Украинский полузащитник Максим Каленчук, известный по выступлениям в Украине за "Сталь", "Александрию", "Верес", "Львов" и "Рух", провел первый матч за белорусский "Витебск" против "Городеи".

Под занавес первого тайма украинец в течение трех минут заработал два предупреждения, оставив команду в меньшинстве.

Смотрите также Скандал в "Заре": место топ-менеджера Рафаилова может занять экс-глава УПЛ

Судьбу матча решил автогол Игнатенко на 20 минуте, который принес победу команде Каленчука.

Витебск – Городея видеообзор матча

  • Сезон в чемпионате Беларуси стартовал 19 марта.
  • Это единственный чемпионат по футболу, который не остановили в Европе.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Завтра состоится заседание СНБО насчет чрезвычайного положения
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Новости Беларуси
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 20:39 Свитолина и Монфис показали, как нужно вести себя во время пандемии коронавируса – видео
Юрій Семенюк
сегодня 10:01 Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Михайло Гема
сегодня 15:32 Как коронавирус отправил бокс в нокаут: топ-5 чемпионских поединков, которые перенесли
Андрій Тудовші
сегодня 13:45 Бразильский фанат показал впечатляющую коллекцию футболок Андрея Шевченко: фото
Юрій Семенюк
20 марта 20:20 Неужели нужно, чтобы за сутки умирали по 400-500 человек: обращение игрока сборной Украины
Михайло Гема
Новости
Больше новостей
Залиште відгук