Удар Элины Свитолиной стал моментом дня на турнире в Дубае: видео

Шестая ракетка мира Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира серии Premier 5 в Дубае и продолжает защиту чемпионского титула.

Украинка Свитолина стала автором удара дня после затяжного розыгрыша в четвертьфинале турнира в Дубае против испанки Карлы Суарес-Наварро.

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В полуфинале соревнований Элине будет противостоять 21-летняя швейцарка Белинда Бенчич, которая сейчас занимает 45 место в рейтинге WTA.

Спорт 24 писал, что украинец Сергей Стаховский уверенно преодолел второй круг турнира серии ATP в Марселе, Франция. Сергей оказался сильнее хозяина корта Грегуара Барера – 6:3, 6:4

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