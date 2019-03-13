Удар Свитолиной попал в подборку лучших на турнире в Индиан-Уэллсе: видео

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Элина Свитолина
Элина Свитолина

Украинка Элина Свитолина удачно выступила на турнире в Индиан-Уэллсе, выйдя в четвертьфинал турнира. Удар украинки во время розыгрыша попал в подборку лучших в седьмой игровой день турнира.

Во время непростого матча против Эшли Барти Свитолина неоднократно была в шаге от победы. Но все между теннисистками решилось лишь в третьем сете.

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Еще в первом сете Свитолина в сложной ситуации сумела взять подачу соперницы. Именно этот эпизод и попал в лучшие розыгрыши дня, по мнению организаторов.

Видео лучших моментов с участием Свитолиной на турнире в Индиан-Уэллисе:

В 1/4 финала турнира соперницей Элины станет чешская теннисистка Маркета Вондрушова, которая находится на 61 месте рейтинга WTA.

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Теги: Елина Свитолина Новости Спорта Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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