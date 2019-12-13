Удар Свитолиной претендует на звание лучшего в 2019 году: видео

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала имена претенденток на победу в номинации "Удар года". Среди них есть и украинка Элина Свитолина.

В номинацию попал резаный удар Свитолиной в матче против Симоны Халеп на Итоговом турнире. Он, к слову, был признан лучшим ударом в октябре.

К слову: Лучшей теннисисткой года стала Барти, которая в итоговом турнире обыграла Свитолину

Видео претенденток на звание лучшего удара в теннисе в 2019 году

Свитолина за победу в номинации поборется с Каролиной Возняцки (Дания), Патрицией Марией Циг (Румыния), Бетани Маттек-Сандс (США) и Моникой Пуиг (Пуэрто-Рико). Все пятеро теннисисток попали в группу B. Проголосовать за лучший удар среди этих теннисисток можно по ссылке.