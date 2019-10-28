Удар Свитолиной стал лучшим моментом игрового дня на Итоговом турнире: видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире. В первом матче она обыграла Каролину Плишкову.

Во втором сете Свитолина отыграла "больше" на подаче Плишковой активной игрой под сеткой. Именно этот момент в WTA и выбрали лучшим в первый игровой день Итогового турнира.

.@ElinaSvitolina earns @WTAFinals Shot of the Day status for this brilliant battle at the net! pic.twitter.com/2hm6L7rnkO — WTA (@WTA) October 28, 2019

Но стоит отметить, что этот гейм Свитолина проиграла. Однако сумела выиграть сет в целом, а затем и матч.

К слову: Свитолина и Плишкова сыграли рекордный тай-брейк в истории Итогового турнира

Стоит добавить, что на турнире Свитолина еще сыграет против Симоны Халеп и Бьянки Андрееску. В полуфинал выходят по две лучшие теннисистки из каждой группы.