Удар Свитолиной стал лучшим моментом игрового дня на Итоговом турнире: видео
Украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире. В первом матче она обыграла Каролину Плишкову.
Во втором сете Свитолина отыграла "больше" на подаче Плишковой активной игрой под сеткой. Именно этот момент в WTA и выбрали лучшим в первый игровой день Итогового турнира.
Но стоит отметить, что этот гейм Свитолина проиграла. Однако сумела выиграть сет в целом, а затем и матч.
К слову: Свитолина и Плишкова сыграли рекордный тай-брейк в истории Итогового турнира
Стоит добавить, что на турнире Свитолина еще сыграет против Симоны Халеп и Бьянки Андрееску. В полуфинал выходят по две лучшие теннисистки из каждой группы.
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