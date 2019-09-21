Удержит ли лидерство "Кременчуг" и "Донбасс" против аутсайдера: анонс третьего тура УХЛ

Удержится ли "Кременчуг" на первой позиции турнирной таблицы? Наверстает ли "Днепр" упущенные очки? И получит МХК "Динамо" первую победу в сезоне? Все о главных матчах третьего тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

Воскресенье, 22 сентября.

Кременчуг – Ледяные Волки

22 сентября на ледовой арене "Айсберг" ХК "Кременчуг" примет "Ледяных Волков". Последний матч для "Кременчуга" стал битвой за лидерство в турнирной таблице чемпионата УХЛ – Пари-Матч. "Горожане" справились с поставленной задачей, и на данный момент занимают первую позицию по очкам. "Ледяные Волки" на 4 месте по очкам из-за недавнего поражения "Донбассу". В прошлом сезоне "волки" ни разу не смогли обыграть "Кременчуг", но обе команды значительно поменяли составы, и могут выдать непредсказуемый результат. Нельзя не отметить молодого вратаря киевлян – Максима Дуве, который проявил себя в матче с МХК "Динамо".

О предыдущем туре: "Кременчуг" остался лидером УХЛ, первая победа "Белого Барса"

Днепр – Белый Барс

Встреча между "Днепром" и "Белым Барсом" пройдет на арене "Фаворит" в Херсоне. На данный момент "Белый Барс" находится на две позиции выше херсонцев в турнирной таблице. В прошлом сезоне "кошкам" так и не удалось ни разу обыграть "Днепр". А в этом сезоне белоцерковцы уже испытали опыт и победы ("Динамо"), и поражения ("Кременчуг"). Стоит напомнить, что команды встречались на предсезонном турнире Kremenchuk Open Cup 2019. "Белый Барс" занял последнюю позицию в турнире, но игроки и тренеры команд-соперниц отмечали, что поединок с этим клубом интересный и непредсказуемый.

Понедельник, 23 сентября

Донбасс – Динамо

На арене "Альтаир" в Дружковке "Донбасс" примет "Динамо". За всю историю встреч между этими командами "Динамо" тоже не удалось ни разу обыграть дончан. Для динамовцев эта встреча может стать первой с победным результатом в 4-м сезоне, но шансы на такой исход не велики. "Донбасс" благодаря разгромной победе над "Ледяными Волками" занял второе место в турнирной таблице, и не планирует терять очки с командами из второй тройки.