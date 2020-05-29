Удивительный промах: как "динамовец" Соль подвел партнеров – видео

Испанский нападающий Фран Соль перебрался в "Динамо" в январе 2019 года. Если в "Виллем II", где Соль играл до переезда в Киев, он был грозным бомбардиром, то в "Динамо" у форварда откровенно не задалось.

За "Динамо" Соль отыграл только 18 матчей, в которых забил скромные 3 гола, пишет 24 канал. В Нидерландах, сыграв 88 матчей за "Виллем II", в активе Франа было 47 голов.

Кстати "Динамо" будет необычным способом готовиться к матчу с "Шахтером"

Похоже, что 28-летний нападающий потерял свои голеодорские способности после приезда в Киев.

Подвел партнеров в матче с "Олимпиком"

Соль никак не может стать игроком основного состава "Динамо", хотя киевляне и заплатили за его трансфер более 3 миллионов евро.

Испанец проигрывал конкуренцию Артему Беседину, а теперь его вытесняет из основной обоймы и Назарий Русин.

В среду, 27 мая, "Динамо" проводило второй после карантина товарищеский матч. "Бело-синие" в Киеве встречались с донецким "Олимпиком".

Наставник "Динамо" Алексей Михайличенко дал Солю шанс проявить себя во втором тайме.

Партнеры все сделали для испанца, чтобы он все-таки отметился забитым голом. Нападающий получил блестящую передачу от Караваева, но не попал по мячу.

Видео неудачного удара Соля

Сообщалось, что "Динамо" хочет продать Соля в летнее трансферное окно. Однако с такой результативностью испанцу будет сложно найти новый клуб.

"Динамо" выиграло матч против "Олимпика" благодаря двум голам Георгия Цитаишвили.