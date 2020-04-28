Удлинитель вместо скакалки: Виталий Кличко показал, как разминается в кабинете – видео

Мэр Киева и легендарный украинский боксер Виталий Кличко продемонстрировал, как разминается в собственном кабинете. Вечный чемпион мира по версии WBC записал видео своей тренировки.

Вместо скакалки Виталий Кличко использовал обычный удлинитель, отжался прямо на полу и отработал несколько ударов, сообщает 24 канал.

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В кабинете мэра Киева также есть небольшая боксерская груша и стилизованный пояс чемпиона мира WBC.

"Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разными подручными "орудиями", – написал Кличко в фейсбуке.

Кличко также призывался киевлян "держаться", чтобы первый этап ослабления карантина наступил как можно быстрее.

Что известно об ослаблении карантина?Киевская власть разработала план выхода из карантина. Первый этап может начаться уже 12 мая и предусматривает возможность открытия непродовольственных магазинов до 300 метров. Зато в дальнейшем закрытыми будут спортивные площадки.

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