УЕФА дисквалифицировала футболиста "Динамо": срок и причина наказания

УЕФА официально дисквалифицировала нападающего "Динамо" Артема Беседина на один год. Футболист провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против шведского "Мальме".

"Динамо" не оспаривало решение о дисквалификации Беседина, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Таким образом, решение Контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА от 24 февраля 2020 года вступило в силу и больше не подлежит обжалованию.

Форвард сборной Украины пропустит один год.

Срок действия санкции начинается с 19 декабря 2019 года, когда Беседин был отстранен от футбола.

Уже в октябре 2020 года Артем, которому грозила дисквалификация на 4 года, сможет вернуться к тренировкам "Динамо".

Что известно о допинге Беседина?

В допинг-пробе футболиста был обнаружен фенотропил – запрещенный стимулятор. Он увеличивает мозговую активность и психическую энергию.

Форвард якобы попросил у клубного врача, вероятно Леонида Миронова, таблетку от головной боли. Но медик ошибочно дал ему препарат, в котором действующим веществом был фенотропил.

"Динамо" отстранило Леонида Миронова от работы с первой командой из-за допинг-скандала с Бесединым.

По одной из версий, у врача "Динамо" в одном и том же кармане были таблетки обезболивающего препарата "кетанов" и запрещенный фонтурацетам. Он якобы перепутал упаковки.

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