УЕФА изменил даты проведения матчей сборной Украины в Лиге наций

УЕФА обнародовал обновленный календарь поединков в Лиге наций-2020/2021. В нем изменены даты матчей сборной Украины.

В группе А4, где будут выступать команды Украины, Швейцарии, Германии и Испании, произошли изменения в сроках 5-го и 6-го туров, говорится в сообщении Украинской ассоциации футбола. Это связано с тем, что в этот период появились дополнительные даты для плей-офф Евро-2020 и товарищеских матчей 11 – 12 ноября.

К слову Финал Кубка Украины официально перенесли из Львова: где состоится матч

Поэтому игры сборной Украины сместили на один день.

1 тур

3 сентября 2020

Германия – Испания

Украина – Швейцария

2 тур

6 сентября 2020

Испания – Украина

Швейцария – Германия

3 тур

10 октября 2020

Испания – Швейцария

Украина – Германия

4 тур

13 октября 2020

Германия – Швейцария

Украина – Испания

5 тур

14 ноября 2020

Германия – Украина

Швейцария – Испания

6 тур

17 ноября 2020

Испания – Германия

Швейцария – Украина

Все поединки нашей группы будут начинаться в 21.45 по киевскому времени.