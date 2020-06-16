Пандемия COVID-19 внесла изменения в планы УЕФА в отношении городов-хозяев финалов следующих розыгрышей Лиги чемпионов. Финал турнира сезона 2019/2020 не состоится в Стамбуле (Турция), как планировалось раньше.

УЕФА определился с местом проведения финальных матчей Лиги чемпионов в 2021 и 2022 годах, информирует Tribuna.com.

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УЕФА смещает финалы

Финал в Стамбуле, который был должен пройти в этом году, будет перенесен на следующий год. А финал в Санкт-Петербурге (Россия), соответственно, на сезон-2021/22.

УЕФА решил провести остаток матчей Лиги чемпионов этого сезона в рамках "финала восьми" в Лиссабоне (Португалия).

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Официально об этом будет сообщено после заседания исполкома УЕФА, которое состоится 17 июня.

Пока не сообщается, состоятся ли финалы Лиги чемпионов в Мюнхене (Германия) и Лондоне (Англия).

Немецкая "Альянц Арена" должна была принять финал в 2022 году, а лондонский "Уэмбли" – в 2023 году.