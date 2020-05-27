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УЕФА утвердил новые даты матчей сборной Украины в отборе на Евро-2021

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Женская сборная Украины по футболу
Женская сборная Украины по футболу / УАФ

УЕФА утвердил новые даты отборочных матчей на чемпионат Европы среди женщин, который состоится в 2021 году в Англии.

Сборной Украины до конца квалификации осталось сыграть пять матчей. 18 сентября "сине-желтые" сыграют с Черногорией в гостях, с ней же и завершат отбор 1 декабря дома. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Остальные матчи украинской национальной команды:

  • 18 сентября: Черногория – Украина
  • 22 сентября: Украина – Греция
  • 23 октября: Украина – Ирландия
  • 27 октября: Греция – Украина
  • 1 декабря: Украина – Черногория

Путь сборной Украины на Евро-2021

В трех стартовых матчах отбора команда Натальи Зинченко потерпела три поражения с общей разницей мячей 2:19, причем Германии "сине-желтые" оба раза уступили со счетом 0:8.

Сборная Украины без набранных очков занимает предпоследнее место в группе I, отставая от лидирующих Ирландии и Германии на 13 и 12 очков соответственно.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Сборная Украины по футболу Спорт
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