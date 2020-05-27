УЕФА утвердил новые даты матчей сборной Украины в отборе на Евро-2021

УЕФА утвердил новые даты отборочных матчей на чемпионат Европы среди женщин, который состоится в 2021 году в Англии.

Сборной Украины до конца квалификации осталось сыграть пять матчей. 18 сентября "сине-желтые" сыграют с Черногорией в гостях, с ней же и завершат отбор 1 декабря дома. Об этом сообщает официальный сайт организации.

К слову Останется ли Шевченко в сборной Украины: появились новые детали

Остальные матчи украинской национальной команды:

18 сентября: Черногория – Украина

22 сентября: Украина – Греция

23 октября: Украина – Ирландия

27 октября: Греция – Украина

1 декабря: Украина – Черногория

Путь сборной Украины на Евро-2021

В трех стартовых матчах отбора команда Натальи Зинченко потерпела три поражения с общей разницей мячей 2:19, причем Германии "сине-желтые" оба раза уступили со счетом 0:8.

Сборная Украины без набранных очков занимает предпоследнее место в группе I, отставая от лидирующих Ирландии и Германии на 13 и 12 очков соответственно.