УЕФА утвердил новые даты матчей сборной Украины в отборе на Евро-2021
УЕФА утвердил новые даты отборочных матчей на чемпионат Европы среди женщин, который состоится в 2021 году в Англии.
Сборной Украины до конца квалификации осталось сыграть пять матчей. 18 сентября "сине-желтые" сыграют с Черногорией в гостях, с ней же и завершат отбор 1 декабря дома. Об этом сообщает официальный сайт организации.
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Остальные матчи украинской национальной команды:
- 18 сентября: Черногория – Украина
- 22 сентября: Украина – Греция
- 23 октября: Украина – Ирландия
- 27 октября: Греция – Украина
- 1 декабря: Украина – Черногория
Путь сборной Украины на Евро-2021
В трех стартовых матчах отбора команда Натальи Зинченко потерпела три поражения с общей разницей мячей 2:19, причем Германии "сине-желтые" оба раза уступили со счетом 0:8.
Сборная Украины без набранных очков занимает предпоследнее место в группе I, отставая от лидирующих Ирландии и Германии на 13 и 12 очков соответственно.