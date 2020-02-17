УЕФА будет вручать новую индивидуальную награду в Лиге чемпионов

УЕФА объявило о создании нового приза для футболистов, участвующих в Лиге чемпионов.

После каждой игры плей-офф в Лиге чемпионов будет вручаться награда лучшему игроку матча. Определять лауреатов будут технические наблюдатели УЕФА на стадионе.

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После финального свистка футболист получит награду в знак признания его роли в решающих эпизодах, тактической зрелости, изобретательности, вдохновения, выдающейся техники и верности принципам фейрплей.

Среди технических обозревателей УЕФА на матчах 1/8 финала будут бывшие звезды, которые прославились на высшем уровне европейского футбола:

Пакко Боннер (бывший вратарь сборной Ирландии. Провел более 600 матчей за "Селтик" (1978-1998).

Каранка (бывший центральный защитник "Атлетико" и "Реала". До недавнего времени работал тренером в Англии)

Робби Кин (рекордсмен сборной Ирландии по матчам (146) и голам (68).

Космин Контра (бывший правый защитник "Милана", "Атлетико" и сборной Румынии. Тренировал сборную Румынии (2017-2019).

Роберто Мартинес (нынешний тренер сборной Бельгии. Успешно работал в Англии со "Суонси", "Уиганом" и "Эвертоном").

Хинес Мелендес (Авторитетный юношеский тренер, выигрывал со сборной Испании чемпионаты Европы U17 и U19).

Фил Невилл (бывший защитник и полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии. Нынешний тренер женской сборной Англии)

Вилли Руттенштайнер (австрийский тренер и функционер, нынешний спортивный директор сборной Израиля).

Саутгейт (тренер сборной Англии с 2016 года. Бывший защитник и полузащитник сборной Англии (1995-2004).

Матчи плей-офф Лиги чемпионов стартуют 18 февраля. Прогноз букмекеров уже известен на матч "Атлетико" – "Ливерпуль" и "Боруссия" Д – ПСЖ.