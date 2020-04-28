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УЕФА дал УПЛ меньше месяца, чтобы представить план завершения сезона

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УЕФА дал УПЛ меньше месяца, чтобы представить план завершения сезона
УЕФА дал УПЛ меньше месяца, чтобы представить план завершения сезона / uefa.com

Исполнительный комитет УЕФА установил дедлайн европейским чемпионатам для подготовки плана по возобновлению сезона. Всем лигам Европы, в том числе украинской, был назначен крайний срок – 25 мая.

УЕФА проведет следующую конференцию 27 мая и попытается решить вопрос завершения европейских соревнований в августе, сообщает Sky Sports.

Кстати Лига чемпионов: появилась дата возобновления матчей

Всем лигам Европы был назначен крайний срок – 25 мая. Ассоциации должны представить план по возобновлению внутренних турниров с датами и форматами проведения.

УЕФА также попросил ассоциации, которые приняли решение о досрочном окончании сезона, привести доводы, оправдывающие прекращения внутренних турниров, чтобы определить участие клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы в следующем сезоне.

Сейчас футбольный чемпионат досрочно завершен в Нидерландах. Там не определили чемпиона.

УПЛ уже подготовила календарь

  • Возобновление чемпионата Украины по футболу планируется в начале июня.
  • В украинской Премьер-лиге сообщили, что разработали календарь доигрывания сезона 2019/2020.
  • Возобновление сезона УПЛ зависит от решения правительства.
  • По информации СМИ, УПЛ может возобновиться 13-14 июня.

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Автор: Михаил Гема
Теги: УЕФА УПЛ Новости Спорта Спорт Футбол
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