УЕФА дал УПЛ меньше месяца, чтобы представить план завершения сезона
Исполнительный комитет УЕФА установил дедлайн европейским чемпионатам для подготовки плана по возобновлению сезона. Всем лигам Европы, в том числе украинской, был назначен крайний срок – 25 мая.
УЕФА проведет следующую конференцию 27 мая и попытается решить вопрос завершения европейских соревнований в августе, сообщает Sky Sports.
Кстати Лига чемпионов: появилась дата возобновления матчей
Всем лигам Европы был назначен крайний срок – 25 мая. Ассоциации должны представить план по возобновлению внутренних турниров с датами и форматами проведения.
УЕФА также попросил ассоциации, которые приняли решение о досрочном окончании сезона, привести доводы, оправдывающие прекращения внутренних турниров, чтобы определить участие клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы в следующем сезоне.
Сейчас футбольный чемпионат досрочно завершен в Нидерландах. Там не определили чемпиона.
УПЛ уже подготовила календарь
- Возобновление чемпионата Украины по футболу планируется в начале июня.
- В украинской Премьер-лиге сообщили, что разработали календарь доигрывания сезона 2019/2020.
- Возобновление сезона УПЛ зависит от решения правительства.
- По информации СМИ, УПЛ может возобновиться 13-14 июня.
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