УЕФА дисквалифицировал игрока "Копенгагена" за толчок полицейского в матче Лиги Европы: видео

УЕФА дисквалифицировал на три матча уругвайского нападающего "Копенгагена" Майкла Сантоса, который толкнул полицейского во время празднования гола в матче 1/16 финала Лиги Европы с "Селтиком" (3:1).

Об этом сообщает Goal. Сантос стал автором первого гола, забив на 51-й минуте.

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Во время празднования второго гола датского клуба, забил Пеп Бьела, полицейские попытались успокоить игроков. В результате Сантос толкнул представителя закона. "Копенгаген" намерен обжаловать решение УЕФА.

"Клуб считает, что наказание слишком сурово, если принять во внимание все обстоятельства происшествия. Поэтому мы попросили УЕФА предоставить документы о дисквалификации Сантоса, чтобы оценить возможность обжалования вердикта", – говорится в заявлении клуба.

На групповой стадии "Копенгаген" дважды сыграл вничью с "Динамо" и занял второе место в группе, а киевляне остались без евровесны.

В первом поединке 1/8 финала датский клуб уступил турецкому "Истанбулу" со счетом 1:0.

Майкл Сантос толкнул полицейского: смотрите видео​

Michael Santos says goodbye to Celtic (and their police) pic.twitter.com/e08TKb1lz2 — Chadley Fan #1 Emil (@ReformedPapangu) February 27, 2020

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