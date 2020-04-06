УЕФА готова признать чемпионами лидеров европейских лиг
УЕФА может признать текущих лидеров европейских лиг чемпионами. Это произойдет, если футбольный сезон 2019/2020 не смогут доиграть.
Президент УЕФА Александер Чеферин оптимистично высказался о возобновлении европейских чемпионатов в условиях пандемии COVID-19.
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"Я настроен оптимистично и уверен, что лиги будут доиграны. Если этого не произойдет, то было бы уместно объявить чемпиона каждой лиги", – сказал Чеферин в интервью Ekipa, информирует Sky Sport Italia.
Все лиги Европы, кроме белорусской, приостановлены.
В начале месяца УЕФА написал письма всем 55 ассоциациям Европы, в котором призвал лиги не завершать чемпионаты досрочно.
Там надеются, что в начале мая все европейские лиги удастся перезапустить.
Письмо было отправлено на фоне информации о том, что в Бельгии чемпион будет определен досрочно. Им станет "Брюгге" украинца Эдуарда Соболя.
В ответ на это Чеферин заявил, что Бельгия может остаться без еврокубков в следующем сезоне.
Также Чеферин выразил убеждение, что еврокубки сезона 2019/2020 должны быть завершены до 3-го августа. Иначе результаты отменят.
Кто может стать досрочным чемпионом топ-лиг Европы
- Англия – "Ливерпуль"
- Испания – "Барселона"
- Италия – "Ювентус"
- Германия – "Бавария"
- Франция – ПСЖ
- Португалия – "Порту"
- Россия – "Зенит"
- Бельгия – "Брюгге"
- Нидерланды – "Аякс"
- Украины – "Шахтер"
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