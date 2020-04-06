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УЕФА готова признать чемпионами лидеров европейских лиг

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УЕФА готова признать чемпионами лидеров европейских лиг / shakhtar.com

УЕФА может признать текущих лидеров европейских лиг чемпионами. Это произойдет, если футбольный сезон 2019/2020 не смогут доиграть.

Президент УЕФА Александер Чеферин оптимистично высказался о возобновлении европейских чемпионатов в условиях пандемии COVID-19.

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"Я настроен оптимистично и уверен, что лиги будут доиграны. Если этого не произойдет, то было бы уместно объявить чемпиона каждой лиги", – сказал Чеферин в интервью Ekipa, информирует Sky Sport Italia.

Все лиги Европы, кроме белорусской, приостановлены.

В начале месяца УЕФА написал письма всем 55 ассоциациям Европы, в котором призвал лиги не завершать чемпионаты досрочно.

Там надеются, что в начале мая все европейские лиги удастся перезапустить.

Письмо было отправлено на фоне информации о том, что в Бельгии чемпион будет определен досрочно. Им станет "Брюгге" украинца Эдуарда Соболя.

В ответ на это Чеферин заявил, что Бельгия может остаться без еврокубков в следующем сезоне.

Также Чеферин выразил убеждение, что еврокубки сезона 2019/2020 должны быть завершены до 3-го августа. Иначе результаты отменят.

Кто может стать досрочным чемпионом топ-лиг Европы

  • Англия – "Ливерпуль"
  • Испания – "Барселона"
  • Италия – "Ювентус"
  • Германия – "Бавария"
  • Франция – ПСЖ
  • Португалия – "Порту"
  • Россия – "Зенит"
  • Бельгия – "Брюгге"
  • Нидерланды – "Аякс"
  • Украины – "Шахтер"

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Автор: Михаил Гема
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт УЕФА
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