УЕФА изменило игровую схему, чтобы в команду года попал Криштиану Роналду
В УЕФА назвали сборную года. Однако после ее объявления у болельщиков возникли сомнения в правдивости результатов.
Сборную года УЕФА предварительно должны были объявить еще 9 января. Однако ни в этот день, ни на следующий сборную так и не назвали. Сделали это аж 15 января.
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По данным Daily Mail, такая задержка объявления результатов голосования (участие в голосовании приняло более 2 миллионов болельщиков), была в том, что в УЕФА думали над тем, как внести в список Криштиану Роналду. Оказалось, что португалец занял лишь четвертое место в голосовании среди нападавших – после Лионеля Месси ("Барселона"), Садьо Мане ("Ливерпуль") и Роберта Левандовски ("Бавария").
Поэтому в УЕФА решили изменить игровую схему, и вместо 4-3-3 использовать 4-2-4. Таким образом места в сборной не оказалось полузащитнику "Челси" Нголо Канте
Сборная года УЕФА по версии болельщиков (иллюстрация: УЕФА)
В УЕФА не скрывают, что они изменили схему, чтобы туда попал Роналду. "Формирование нынешней команды года было выбрано для отображения голосов болельщиков параллельно с достижениями игроков в соревнованиях УЕФА. Как результат, есть пять победителей Лиги чемпионов УЕФА и четыре финалиста Лиги наций УЕФА (включая одного победителя). Формация меняется регулярно, и этот год не является исключением", – говорится в заявлении представителя УЕФА.
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В предыдущие годы фанаты выбирали формацию. За пять из последних шести лет это было 4-3-3, за исключением 2017 года, когда использовалась 4-4-2.
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