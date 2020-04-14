УЕФА меняет формат Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА и Ассоциации европейских клубов определились с планом по возобновлению сезона в Европе. Все европейские лиги будут доиграны, а формат плей-офф еврокубков претерпит изменения.

По информации Cadena SER, каждая страна восстановит внутренний чемпионат как можно раньше. Первыми после паузы к футболу вернутся немцы.

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Немецкая Бундеслига должна восстановиться уже в мае. Известно, что тамошние клубы возобновили тренировки. В частности, это сделали "Бавария" и "Вольфсбург".

Другие европейские лиги восстановятся в середине июля. Все матчи будут проводиться без зрителей.

Формат еврокубков претерпевает некоторые изменения. В частности, Лигу чемпионов и Лигу Европы будут доигрывать после окончания матчей национальных чемпионатов.

При этом стадии 1/4 и 1/2 финала будут проводиться на нейтральных полях одним матчем, чтобы доиграть их за две недели.

Сезон 2020/2021 стартует в начале сентября после трехнедельной паузы.

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На этот момент в Европе остановлены все лиги, кроме белорусской. Поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы остановлены на стадии 1/8 финала.

В Лиге чемпионов в четвертьфинал вышли "Аталанта", ПСЖ, "Лейпциг" и "Атлетико".

Украинский "Шахтер" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:1. Второй матч пока не сыграли.

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