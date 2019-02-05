УЕФА может отменить правило выездного гола

Исполнительный комитет УЕФА на заседании конгресса организации в Риме может рассмотреть вопрос отмены правила выездного гола.

По данным издания Kicker, решение вряд ли примут сразу. Однако в УЕФА настроены подробнее исследовать возможность отменять правило выездного гола.

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Пока Международный совет футбольных ассоциаций позволил ассоциациям отказываться от правила выездного гола и овертаймов.

Что такое правило выездного голаПри условии двухматчевого противостояния в турнире, в случае равного количества забитых голов в следующий раунд выйдет та команда, которая забьет больше голов на поле соперника. Например, после выездного поражения 4:2, команде достаточно будет выиграть дома 2:0 или 3:1, чтобы пройти дальше. В случае победы 5:3, в следующий раунд пройдет другая команда. Правило впервые было введено в 1965 году, а затем его распространили и на еврокубки.

В случае отмены правила выездного гола, команды при равном количестве забитых голов могут определить победителя в овертайме или в серии послематчевых пенальти.