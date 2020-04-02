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УЕФА может отменить Суперкубок Европы

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Суперкубок Європи може бути скасований / УЄФА

УЕФА может отказаться от проведения Суперкубка Европы в 2020 году, в котором играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнование больше не упоминается на официальном сайте УЕФА.

Про це повідомляє видання Mirror. УЄФА провів відеоконференцію з представниками всіх 55 національних асоціацій. На ній керівники обговорювали про майбутні плани матчів національних чемпіонів і єврокубків та про поточну ситуацію з пандемією коронавірусу у світі.

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Наразі всі європейські чемпіонати тимчасово зупинені, як мінімум до 30 квітня, матчі чемпіонату проводяться лише в Білорусі.

УЄФА хоче завершити Лігу чемпіонів і Лігу Європи в серпні. На вирішальній стадії розглядається варіант з "фіналом чотирьох". Вони можуть відбутись в турецькому Стамбулі і польському Гданську відповідно, де були заплановані фінальні матчі.

В УЄФА наполягають на тому, щоб всі національні чемпіонати були завершені до 3 серпня. Це означає, що ігри повинні бути відновлені в червні. Схоже, що всі учасники конференції хочуть закінчити поточний сезон до того, як почнеться наступний.

  • Попередня відеоконференція УЄФА відбулася 17 березня. На ній було вирішено перенести Євро-2020 на 2021 рік.
  • В УЄФА також прийняли рішення перенести матчі плей-офф Євро-2020 та Лігу націй.
  • Через пандемію коронавірусу УЄФА вже офіційно відклав фінали Ліги чемпіонів (серед чоловічих та жіночих команд) та Ліги Європи.
  • Окрім того, в організації переглянуть терміни трансферного вікна.

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Автор: София Кулай
Теги: УЕФА Новости Спорта Спорт Футбол
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