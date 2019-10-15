УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из-за военных действий в Сирии

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Стадион в Стамбуле должен принять финал Лиги чемпионов 2020
Стадион в Стамбуле должен принять финал Лиги чемпионов 2020

Военные действия турецкой армии в Сирии могут привести к тому, что УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов, который в 2020 году должен был состояться в Стамбуле.

Финал Лиги чемпионов в 2020 году должен принять стадион имени Ататюрка в Стамбуле. Игра запланирована на 30 мая. Однако УЕФА может принять решение изменить место проведения матча. Все из-за вторжения турецких войск на территорию Сирии.

Что известно о военной операции Турции в Сирии?
Турция пошла в наступление на курдов после того, как президент США Дональд Трамп отозвал из Сирии американские войска, которые боролись совместно с курдами против террористов. Сейчас войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию последнего анклава курдов.

Пока неизвестно точно, сколько турецких военных перебросили на территорию Сирии. Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Также неизвестно точное количество жертв, однако есть много пострадавших среди мирного населения. Действия Турции вызвали протесты в Европе.

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По данным Tuttomercatoweb, в УЕФА сейчас рассматривают возможность переноса матча в другое место. Об этом накануне заявил вицепрезидент организации Мишель Ува.

"Мы будем работать в своей компетенции, уважая автономию и независимость спорта. Но, конечно, мы не можем заменить ООН, ЕС или США, дипломатов и политиков. Решение УЕФА будут приниматься после консультаций с руководством организации и президентом", – сказал Мишель Ува.

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Теги: Футбол Новости Спорта Война в Сирии Новости Турции Лига чемпионов Спорт
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