УЕФА может сократить количество городов для проведения Евро-2020

В УЕФА обеспокоены тем, что не все города-хозяева будут готовы к проведению матчей турнира. Руководителями будет подан на рассмотрение вопрос о сокращении количества городов для проведения матчей Евро-2020 в 2021 году.

Об этом сообщило британское издание Daily Maill.

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Федерации футбола Испании и Италии выразили сомнения относительно своей готовности провести турнир, учитывая огромное количество смертей из-за COVID-19 и немалые потери для экономики. В Бильбао (Испания) и Риме (Италия) должны проходить матчи чемпионата Европы.

Еще одной проблемой могут стать стадионы для проведения. В расписании многих стадионов уже есть запланированные на лето 2021 года события.

Сейчас УЕФА поддерживает связь со всеми 12 городами, которые должны принять турнир, возможны дополнительные объявления по поводу формата турнира. Официального расписания соревнования пока до сих пор нет.

Добавим, что Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Новая дата проведения турнира: 11 июня – 11 июля.

В каких городах должен проходить чемпионат Европы?

Амстердам (Нидерланды)

Баку (Азербайджан)

Бильбао (Испания)

Бухарест (Румыния)

Будапешт (Венгрия)

Копенгаген (Дания)

Дублин (Ирландия)

Глазго (Шотландия)

Лондон (Англия)

Мюнхен (Германия)

Рим (Италия)

Санкт-Петербург (Россия)

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