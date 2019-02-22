УЕФА накажет "Динамо" и "Шахтер" за поведение болельщиков на матчах Лиги Европы

По итогам прошедших поединков 1/16 финала Лиги Европы УЕФА завел дисциплинарные дела против киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что по итогам матчей 1/16 финала Лиги Европы "Айнтрахт" – "Шахтер" (4:1) и "Динамо" – "Олимпиакос" (1:0) было открыто дисциплинарное производство против украинских команд за поведение болельщиков обеих команд.

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"Шахтер" обвиняется в том, что болельщики клуба использовали пиротехнические средства и вывесили баннер расистского содержания.

"Динамо", в свою очередь, может быть наказан за то, что зрители во время матча с "Олимпиакосом" бросали предметы на поле и использовали пиротехнические средства. Также болельщики блокировали проходы на лестнице и выбегали на поле.

Оба дела будут рассмотрены Дисциплинарным комитетом УЕФА 28 марта 2019 года.

"Шахтер" после поражения от "Айнтрахта" прекратил борьбу в Лиге Европы, а "Динамо" благодаря победе над "Олимпиакосом" квалифицировалось в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет против "Челси".

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