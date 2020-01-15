УЕФА назвал символическую сборную 2019 года

УЕФА на своем официальном сайте объявил символическую сборную 2019 года. Команду выбрали болельщики путем голосования на сайте УЕФА.

За полтора месяца, пока шли выборы Команды года-2019 по версии UEFA.com, было получено более двух миллионов голосов.

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Алиссон Беккер ("Ливерпуль")

Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

Маттейс де Лигт ("Ювентус")

Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")

Фрэнки Де Йонг ("Барселона")

Садьо Мане ("Ливерпуль")

Лионель Месси ("Барселона")

Криштиану Роналду ("Ювентус")

Роберт Левандовский ("Бавария)

#TeamOfTheYear 2019 revealed!



More than 2 million votes were cast - thanks for taking part! — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 января 2020 г.

Больше всего игроков в символической сборной представил "Ливерпуль" – пять. "Барселона" и "Ювентус" имеют двух представителей, а "Бавария" и "Манчестер Сити" по одному.