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УЕФА назвал символическую сборную 2019 года

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Роберт Левандовский / facebook.com/fcbayern.en

УЕФА на своем официальном сайте объявил символическую сборную 2019 года. Команду выбрали болельщики путем голосования на сайте УЕФА.

За полтора месяца, пока шли выборы Команды года-2019 по версии UEFA.com, было получено более двух миллионов голосов.

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  • Алиссон Беккер ("Ливерпуль")
  • Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")
  • Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
  • Маттейс де Лигт ("Ювентус")
  • Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")
  • Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")
  • Фрэнки Де Йонг ("Барселона")
  • Садьо Мане ("Ливерпуль")
  • Лионель Месси ("Барселона")
  • Криштиану Роналду ("Ювентус")
  • Роберт Левандовский ("Бавария)

Больше всего игроков в символической сборной представил "Ливерпуль" – пять. "Барселона" и "Ювентус" имеют двух представителей, а "Бавария" и "Манчестер Сити" по одному.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта УЕФА
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