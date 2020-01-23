УЕФА назвал квоты на следующий еврокубковый сезон: кто представит Украину

УЕФА обнародовал календарь европейских клубных турниров в 2020 году. Следующий еврокубковый сезон начнется 9 июня с жеребьевки предварительных раундов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Украина на следующий сезон сохраняет квоту из 5 представителей. Гарантированно на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы сыграют 2 украинских клуба.

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Квота Украины на евросезон-2020/2021

Лига чемпионов

Чемпион УПЛ стартует в групповом раунде.

Жеребьевка группового этапа – 27 августа, первый тур – 15/16 сентября.

Вице-чемпион УПЛ стартует в третьем квалификационном раунде.

Жеребьевка квалификации – 20 июля, матчи – 4/5 августа и 11 августа.

Лига Европы

Обладатель Кубка Украины или бронзовый призер УПЛ стартует в групповом раунде.

Жеребьевка группового этапа – 28 августа, первый тур – 17 сентября.

Третья или четвертая команда УПЛ стартует в третьем квалификационном раунде.

Жеребьевка квалификации – 20 июля, матчи – 6 августа и 13 августа.

Победитель плей-офф УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.

Жеребьевка квалификации – 17 июня, матчи – 23 июля и 30 июля.

Таким образом, для Украины евросезон стартует 17 июня, когда будут сформированы пары второго квалификационного этапа Лиги Европы.

Первый матч для нашего представителя на этой стадии запланирован на 23 июля.

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Чемпион Украины получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов, вице-чемпион – в третий квалификационный раунд.

Вице-чемпиону для попадания в основную сетку необходимо будет пройти два раунда. В случае неудачи на любой стадии представитель Украины автоматически перейдет в групповой раунд Лиги Европы.

В Лиге Европы стартуют три украинских клуба. Сразу в групповой этап вместе с 16-ю другими участниками должен попасть обладатель Кубка Украины (или бронзовый призер Премьер-лиги, если Кубок получит участник Лиги чемпионов).

В свою очередь третья команда УПЛ (или четвертая) стартует в третьем раунде квалификации, а победитель плей-офф УПЛ – во втором. Таким образом, украинским делегатам для попадания в основную сетку нужно будет пройти двух и трех соперников соответственно.