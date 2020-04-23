УЕФА назвал сценарии доигрывания еврокубков и определил правила попадания в Лигу чемпионов

Исполнительный комитет УЕФА 23 апреля провел заседание в формате видеоконференции. По итогам встречи УЕФА рекомендовал доиграть все внутренние соревнования в Европе. Также там рассказали о двух календарях по возобновлению футбольного сезона.

Как сообщили в УЕФА, рабочая группа по календарю оценивает два сценария доигрывания сезона. Оба предусматривают старт внутренних соревнований до возобновления матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Один предполагает их параллельное проведение, другой – окончание внутренних турниров, а затем возобновление турниров УЕФА в августе.

Кстати Лига чемпионов: появилась дата возобновления матчей

Также в УЕФА ответили Бельгии и Шотландии, где стремятся досрочно завершить чемпионаты и признать лидеров турнирной таблицы чемпионами.

Ранее в УЕФА угрожали не допустить клубы из этих стран в еврокубки.

"Исполком принял к сведению затронутые ими вопросы и утвердил директивы о принципах допуска клубов в турниры УЕФА сезона 2020/21. В директивах отражено, что путевки в еврокубки всегда распределяются в соответствии со спортивным принципом", – говорится в сообщении.

УЕФА призывает национальные ассоциации и лиги изучить все возможные варианты, чтобы доиграть сезон и распределить места в еврокубках.

В то же время, УЕФА подчеркивает, что здоровье футболистов, зрителей и всех причастных к футболу лиц, а также общества в целом является важнейшей составляющей.

В идеальном случае, если позволит ситуация с пандемией, прекращенные внутренние соревнования следует доиграть, чтобы футбольные клубы могли пробиться в турниры УЕФА по спортивному принципу и в привычном формате. Если это невозможно, в частности из-за проблем с календарем, преимущественно, чтобы отложенные соревнования возобновились в другом формате, который тем не менее позволит провести квалификацию клубов в еврокубки согласно спортивному принципу,

– заявили в УЕФА.

Также в УЕФА назвали законные причины для досрочного завершения сезона:

наличие официального приказа, запрещающего проведение спортивных соревнований, из-за чего продление и завершение действующего сезона невозможны в приемлемые сроки до начала следующего сезона;

непреодолимые экономические проблемы, которые делают невозможным продолжение сезона, так как это поставит под угрозу долгосрочную финансовую стабильность внутренних турниров и/или клубов.

Если внутренние соревнования будут досрочно прекращены по перечисленным выше причинам, УЕФА потребует от соответствующей национальной ассоциации выбрать клубы для участия в еврокубковом сезоне 2020/21 на основании спортивных достижений на внутренней арене в сезоне 2019/20.

УЕФА оставляет за собой право отказать в допуске или самостоятельно оценить возможный допуск на свои турниры любого клуба, предложенного национальной ассоциацией.

Рискует ли Украина потерять место в еврокубках?

Сейчас украинский чемпионат официально приостановлен. УПЛ стремится доиграть сезон 2019/2020, который, вероятно, возобновится в середине июня.

УПЛ уже разработала календарь на случай возобновления чемпионата. На доигрывание сезона понадобится полтора месяца.

Если чемпионат не будет доигран, то чемпионом станет "Шахтер". Дилемма будет с определением серебряного призера и команды, которая вылетит в Первую лигу.

Проблема в том, что после первого этапа вторую строчку удерживало "Динамо". Но после первого круга второго этапа на второе место вышла "Заря".

Второе место в чемпионате Украины позволяет сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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