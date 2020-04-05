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УЕФА назвал срок и условия завершения Лиги чемпионов: результаты могут аннулировать

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УЕФА назвал срок и условия завершения Лиги чемпионов / thisisanfield.com

Лигу чемпионов и Лигу Европы сезона 2019/2020 планируют доиграть до 3 августа. В противном случае результаты турниров будут отменены.

Президент УЕФА Александр Чеферин в интервью ZDF рассказал о вариантах завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы, информирует As.

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Он заявил, что оба турнира должны быть завершены до 3 августа. "Мы в беспрецедентной ситуации, поэтому должны быть гибкими. Мы могли бы проводить матчи в те дни, что и национальные чемпионаты, даже в одно время", – сказал президент УЕФА.

По его словам, у УЕФА есть различные варианты восстановления Лиги чемпионов и Лиги Европы в мае, июне, июле. Однако есть вероятность, что матчи, которые остались, а не будут сыграны вообще.

Все зависит от правительств стран, позволят ли они завершить турниры. Если они скажут, что футбольные матчи нельзя проводить – мы ничего не сможем сделать. До сентября или октября будет уже слишком поздно,
– сказал Чеферин.

Президент УЕФА также рассказал о возможных форматах доигрывания еврокубков. УЕФА может использовать текущую схему или проводить один матч вместо двух на каждом этапе плей-офф.

В таком случае жребий будет определять, кто будет играть дома. Также существует вариант, что матчи будут проводить на нейтральных полях.

Можем сыграть "финал восьми" или "финал четырех". Похоже, что все матчи будут проводиться без зрителей, но будут транслироваться,
– резюмировал Чеферин.

  • Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы остановлены на стадии 1/8 финала. В Лиге чемпионов в четвертьфинал успели пройти "Аталанта", ПСЖ, "Лейпциг" и "Атлетико".
  • Украинский "Шахтер" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:1. Второй матч пока не сыграли.
  • Сейчас все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Лига Европы Лига чемпионов УЕФА Спорт Футбол
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