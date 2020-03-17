УЕФА назвал условие и срок завершения футбольного сезона в Европе

Большинство европейский футбольных лиг временно приостановлены из-за пандемии коронавируса. В УЕФА назвали условие и срок завершения футбольного сезона в Европе.

Как сообщает The Telegraph, УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты были завершены к 30 июня.

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Кроме того, в УЕФА хотят, чтобы лиги по всей Европе были перезапущеными одновременно после паузы.

Также союз рассчитывает, что Лига чемпионов и Лига Европы будут проведены до конца. Впрочем, в каком формате состоятся еврокубки – не сообщается.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лигу чемпионов и Лигу Европы проведут в формате "финала четырех". Впрочем, для этого нужно решить судьбу матчей 1/8 и 1/4 финала.

The Telegraph информирует, что клубы чемпионата Англии обсудят предложения УЕФА во время экстренной конференции.

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Что известно о коронавирусе?В мире уже заразились более 174 тысячи человек, умерли 7 085 человек. В Европе худшая ситуация в Италии, Испании, Франции, Германии и Швейцарии.



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