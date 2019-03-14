УЕФА назвала сборную недели Лиги чемпионов

На официальном сайте УЕФА определили сборную недели среди игроков, которые сыграли матчи 12 и 13 марта.

В эти два дня проведет четыре матча. Сначала "Манчестер Сити" разгромил "Шальке", а "Ювентус" выиграл дуэль у "Атлетико". В среду "Ливерпуль" на выезде обыграл "Баварию", а "Барселона" не оставила шансов "Лиону". Следовательно, именно представители команд-победительниц, которые и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, и попали в символическую сборную.

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Наибольшее представительство – "Манчестер Сити". Сразу четверо игроков представляют "горожан": Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва и Лерой Сане. Трое игроков из "Ювентуса": Криштиану Роналду, Войцех Щенсны и Жоау Канселу. По два делегата от " Барселоны "(Жерар Пике и Лионель Месси) и " Ливерпуля "(Вирджил ван Дейк и Садьо Мане).

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 15 марта. Результаты жеребьевки – на сайте Спорт24.

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