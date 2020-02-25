УЕФА не принял решение по делу "динамовца"

24 февраля УЕФА рассмотрел дело нападающего киевского клуба Артема Беседина. Однако, окончательного вывода комитет так и не сделал.

Как сообщает телеграмм-канал "Шах и Шах", дисциплинарный комитет УЕФА в швейцарском Ньоне принял решение по делу о допинге форварда "Динамо" Артема Беседина. Во время слушания выступали сам игрок, клубный юрист и врач "Динамо" Леонид Миронов. Предположительно, вердикт станет известным сегодня, 25 февраля.

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Ранее стало известно, что временно отстранили от работы с командой главного врача клуба Леонида Миронова. Причина – положительная допинг-проба форварда "бело-синих" Артема Беседина.

Отметим, Беседин провалил допинг-тест после матча группового раунда Лиги Европы против "Мальме". "Динамовцу" угрожает дисквалификация на четыре года.

В текущем сезоне 23-летний нападающий сыграл за "бело-синих" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов. Беседин провел в 2019 году два матча за сборную Украины, в которых отметился одним голом.