УЕФА неожиданно заменил главного арбитра матча "Аякс" – "Реал"

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Дамир Скомина
Дамир Скомина / sportsdaily

Первый матч 1/8 Лиги чемпионов "Аякс" – "Реал" будет обслуживать бригада арбитров во главе со словенцем Дамиром Скоминой.

По сообщению испанского издания Marca, сначала матч должен был обслуживать польский арбитр Шимон Марциняк. Однако он будет видеоасистентом на этой встрече.

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При этом на сайте УЕФА нет информации о замене бригады арбитров. Там главным судьей указан именно Дамир Скомина которому будут помогать его соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертым рефери тоже будет словенец Раде Обренович.

Именно Дамир Скомина судил матч с участием "Аякса" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов против киевского "Динамо" в этом сезоне. Тогда матч в Киеве закончился вничью 0:0.

В целом "Аякс" и "Реал" играли друг против друга 12 раз. Команда из Амстердама побеждала в четырех матчах, семь побед на счету "Реала", еще один матч закончился вничью. "Аякс" в этих матчах забил 10 голов, "сливочные" – 24.

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Три сезона подряд (2010/2011, 2011/2012 и 2012/2013) "Реал" и "Аякс" играли в одной группе Лиги чемпионов. Все шесть матчей выиграл "Реал". В первом сезоне 2:0 дома и 4:0 на выезде. После этого были разгромы 3:0. В последнем сезоне, когда эти команды играли официальные матчи между собой, дважды был зафиксирован счет 4:1. Последний раз "Аякс" побеждал "Реал" в сезоне 1995/1996, дважды обыграв мадридский клуб в групповом этапе Лиги чемпионов.

Матч "Аякс" – "Реал" состоится в среду, 13 февраля. Начало встречи в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24. Это будет один из первых матчей Лиги чемпионов, где будет использована система видеоповторов.

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Теги: Спорт Футбол Реал Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
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