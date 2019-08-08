УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона 2018/19

УЕФА назвал номинантов на приз лучшему игроку сезона 2018/19 в Лиге Европы.

Оливье Жиру, Эден Азар и Лука Йович претендуют на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона 2018/19, информирует официальный сайт УЕФА.

Читайте также: "Заря" потеряла Громова, но усилилась форвардом "Динамо": что ожидать от луганчан в ЛЕ

Интересно, что в тройку лучших номинантов не попали Обамеянг, Ляказетт, Канте, Фелиш, Вилилан, Педро и Алле.

Азар и Жиру вместе с "Челси" выиграли турнир, разгромив в финале "Арсенал" (4:1), Йович в составе "Айнтрахта" дошел до полуфинала, где "орлы" в драматическом противостоянии проиграли в серии пенальти как раз будущему победителю.

Стоит отметить, что бельгиец в финальном матче против "канониров" оформил дубль, а француз записал на свой счет гол + пас. Сербский форвард "Айнтрахта" занял второе место в списке лучших бомбардиров Лиги Европы с 10 мячами, уступив только Жиру, у которого 11 голов.

Примечательно, что этим летом Азар и Йович стали одноклубниками – оба футболиста перешли в "Реал."

Читайте также: Лига Европы: "Заря" и "Мариуполь" получили потенциальных соперников в раунде плей-офф

Церемония награждения состоится 30 августа в Монако, перед жеребьевкой группового этапа Лиги Европы 2019/20.