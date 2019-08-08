УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона 2018/19

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Номинанты на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона 2018/19
Номинанты на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона 2018/19 / Фото из открытых источников

УЕФА назвал номинантов на приз лучшему игроку сезона 2018/19 в Лиге Европы.

Оливье Жиру, Эден Азар и Лука Йович претендуют на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона 2018/19, информирует официальный сайт УЕФА.

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Интересно, что в тройку лучших номинантов не попали Обамеянг, Ляказетт, Канте, Фелиш, Вилилан, Педро и Алле.

Азар и Жиру вместе с "Челси" выиграли турнир, разгромив в финале "Арсенал" (4:1), Йович в составе "Айнтрахта" дошел до полуфинала, где "орлы" в драматическом противостоянии проиграли в серии пенальти как раз будущему победителю.

Стоит отметить, что бельгиец в финальном матче против "канониров" оформил дубль, а француз записал на свой счет гол + пас. Сербский форвард "Айнтрахта" занял второе место в списке лучших бомбардиров Лиги Европы с 10 мячами, уступив только Жиру, у которого 11 голов.

Примечательно, что этим летом Азар и Йович стали одноклубниками – оба футболиста перешли в "Реал."

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Церемония награждения состоится 30 августа в Монако, перед жеребьевкой группового этапа Лиги Европы 2019/20.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы УЕФА Челси
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