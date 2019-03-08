УЕФА обвиняет клуб украинца Зинченко в финансовых махинациях: открыто расследование

УЕФА начал расследование в отношении "Манчестер Сити" по поводу несоблюдения правил финансового фэйр-плей.

Лидеру английской Премьер-лиги грозит несколько наказаний, в том числе исключение из Лиги чемпионов.

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В одном из своих свежих материалов Spiegel утверждал, что шейх Мансур вложил в "Сити" собственные деньги сверх допустимого лимита, замаскировав это под спонсорский контракт. Теперь все эти обвинения будут проверены.

Расследование будет сосредоточено на нескольких возможных нарушениях ФФП, которые недавно были озвучены в различных медиа,

– говорится в заявлении УЕФА.

Однако, англичане визуально не очень сильно переживают по этому поводу, опровергнув все сообщения.

Мы отказываемся комментировать любые материалы, которые либо вырваны из контекста, либо украдены у City Football Group, "Манчестер Сити" или членов клуба. Желание навредить нашему имиджу ясно и открыто,

– говорится в заявлении "горожан".

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В 2014 году "Сити" уже был наказан за нарушение правил ФФП, фактически выплатив только 18 миллионов фунтов в качестве штрафа.

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