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УЕФА официально перенес чемпионат Европы среди женских команд

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УЄФА офіційно переніс жіночий чемпіонат Європи / ziggosport.nl

Исполнительный комитет УЕФА 23 апреля утвердил перенос чемпионата Европы среди женских команд. Турнир будет проходить в Англии с 6-го до 31 июля 2022 года.

Турнир перенесен в связи с ситуацией, возникшей из-за пандемии COVID-19, информирует сайт УЕФА.

Кстати УЕФА опровергла информацию о рекомендации ВОЗ остановить футбол до 2021 года

Планируется использовать те же стадионы, которые были определены изначально для чемпионата в 2021 году.

"Когда нам пришлось срочно принимать решение о переносе Евро-2020, мы помнили также о Евро-2021 среди женских сборных. Мы тщательно рассматривали все варианты, учитывая, что развитие женского футбола является одним из наших главных приоритетов.

Перенос женского Евро на следующий год гарантирует, что соревнования наших ведущих женских сборных станет единственным крупным футбольным турниром летом, что обеспечит ему внимание, которого он заслуживает", – прокомментировал перенос турнира президент УЕФА Александер Чеферин.

Национальная женская сборная Украины продолжает борьбу в отборочном турнире Евро. Из 47 команд, участвующих в квалификации, в решающую стадию попадут 15.

К Англии как к хозяйке турнира присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучшие вторые команды. Еще шесть команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние три путевки.

Действующими чемпионками Европы являются футболистки из Нидерландов.

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Автор: Михаил Гема
Теги: УЕФА Новости Спорта Спорт Футбол
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