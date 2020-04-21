УЕФА официально рекомендует лигам завершить текущий сезон
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за пандемии коронавируса рекомендует европейским лигам завершить сезон.
Об этом говорится в сообщении на сайте УЕФА.
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21 апреля прошла видеоконференция с представителями 55 стран-участниц УЕФА. На встрече были представлены различные варианты календаря, которые охватывают матчи национальных сборных и клубные соревнования.
Была дана настоятельная рекомендация завершить внутренние соревнования и кубки. Параллельно будут разрабатываться дополнительные решения, если возникнет невозможность завершения любой из лиг.
Любые события по вышеуказанным темам будут объявлены после заседания комитета УЕФА в четверг, 23 апреля.
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