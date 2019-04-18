УЕФА определил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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Лионель Месси
Лионель Месси / Фото из открытых источников

По итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА определил претендентов на звание лучшего игрока недели.

В список номинантов попали 4 футболиста.

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Претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов:

  • Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт, он забил победный гол в ворота "Ювентуса" (2:1).
  • Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который сделал дубль в игре с "Манчестер Юнайтед" (3:0).
  • Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хин Мин, два гола корейца помогли "шпорам" пройти "Манчестер Сити" (3:4).
  • Форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино, отметившийся голом в матче против "Порту" (4:1).

Победитель по итогам голосования на официальном сайте УЕФА станет известен в пятницу, 19 апреля.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта УЕФА Ювентус Лионель Месси Манчестер Сити Тоттенхем Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
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