УЕФА определил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
По итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА определил претендентов на звание лучшего игрока недели.
В список номинантов попали 4 футболиста.
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Претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов:
- Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт, он забил победный гол в ворота "Ювентуса" (2:1).
- Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который сделал дубль в игре с "Манчестер Юнайтед" (3:0).
- Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хин Мин, два гола корейца помогли "шпорам" пройти "Манчестер Сити" (3:4).
- Форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино, отметившийся голом в матче против "Порту" (4:1).
Победитель по итогам голосования на официальном сайте УЕФА станет известен в пятницу, 19 апреля.
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