УЕФА определила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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Лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Лучший игрок недели в Лиге чемпионов / Getty Images

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока по итогам полуфинальных матчей Лиги Чемпионов.

В числе претендентов – игроки "Ливерпуля" Жоржиньйо Вейналдум и Трент Александер-Арнольд, а также полузащитники "Тоттенхэма" Лукас Моура и Мусса Сиссоко.

 

Напомним, что Вейналдум оформил дубль в матче с "Барселоной", на счету Александер-Арнольда феноменальная голевая подача с углового в поединке с "сине-гранатовыми", Моура оформил хет-трик в игре с "Аяксом", а Сиссоко был самым активным в составе "шпор" в обороне и отборе мяча.

В финале Лиги чемпионов сыграют две английские команды – "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Впервые с 2008 года два английских клуба разыграют главный клубный трофей Старой Европы.

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Тоттенхем ФК Ливерпуль
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