УЕФА определила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока по итогам полуфинальных матчей Лиги Чемпионов.

В числе претендентов – игроки "Ливерпуля" Жоржиньйо Вейналдум и Трент Александер-Арнольд, а также полузащитники "Тоттенхэма" Лукас Моура и Мусса Сиссоко.

Ну и кто тут Лучший игрок недели?



Джорджинио Вейналдум

Трент Александер-Арнолд

Лукас Моура

Мусса Сиссоко



Голосуйте! https://t.co/js79HuTJJ4#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/yU90DQ1CsI — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 8 мая 2019 г.

Напомним, что Вейналдум оформил дубль в матче с "Барселоной", на счету Александер-Арнольда феноменальная голевая подача с углового в поединке с "сине-гранатовыми", Моура оформил хет-трик в игре с "Аяксом", а Сиссоко был самым активным в составе "шпор" в обороне и отборе мяча.

В финале Лиги чемпионов сыграют две английские команды – "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Впервые с 2008 года два английских клуба разыграют главный клубный трофей Старой Европы.

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