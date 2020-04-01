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УЕФА оштрафовала тренера "Бенфики" после матча против "Шахтера" в Лиге Европы

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Бруно Лаже / ФК "Шахтер"

Пока в Европе футбол находится на паузе из-за пандемии коронавируса, в УЕФА решили раздать штрафы футбольным клубам. Досталось и украинским командам, а также их соперникам.

В УЕФА оштрафовали наставника "Бенфики" Бруно Лаже за нарушения во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера" в Харькове 20 февраля. Причина – поздний старт матча из-за него, говорится на сайте УЕФА. За такое нарушение "Бенфика" обязана заплатить 10 тысяч евро штрафа.

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Стоит отметить, что аналогичное нарушение сделал и тренер "Шахтера" Луиш Каштру, однако "горняки" отделались лишь предупреждением.

Напомним, этот матч в Харькове закончился победой "Шахтера" 2:1, а в Лиссабоне команды сыграли вничью 3:3, и в 1/8 финала Лиги Европы вышел украинский клуб. Уже на этой стадии турнира "горняки" сыграли первый матч против немецкого "Вольфсбурга" на выезде и победили 2:1. Матч перенесли на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.

Увидели нарушение в УЕФА и в матче киевского "Динамо". Но в Юношеской Лиге чемпионов. Там киевляне играли против загребского "Динамо" в Киеве 12 февраля. Нарушение – клуб не позаботился об обеспечении безопасности болельщиков. Однако за это киевлян наказали лишь предупреждением. Сам матч закончился вничью 0:0, а в серии пенальти успешнее были гости.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: УЕФА Шахтер Лига Европы Спорт Футбол
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