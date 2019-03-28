УЕФА открыл дело против Ирландии после матча с Грузией

Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА начал расследование в отношении Футбольной ассоциации Ирландии после матча против Грузии в отборе на Евро-2020.

Расследование начато в связи с бросанием болельщиками с трибун посторонних предметов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Речь идет об инциденте, когда фанаты сборной Ирландии стали бросать на поле теннисные мячи. В результате арбитру матча даже пришлось остановить игру.

Таким образом ирландские болельщики выразили протест против спортивного чиновника Джона Делани. Он из-за скандала на прошлой неделе ушел в отставку с поста исполнительного директора федерации, но остался в структуре организации.

Дело против сборной Ирландии будет рассмотрено 16 мая.

Сам матч закончился победой Ирландии 1:0. Единственный гол во встрече был забит на 35-й минуте Гуригейном.