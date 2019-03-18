УЕФА открыл дело против Роналду

3 Читати новину українською
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / twitter.com/RM_Pictures

Звездный нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может столкнуться с санкциями УЕФА за поведение после окончания матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико".

Относительно португальского футболиста было открыто дисциплинарное дело, сообщает пресс-служба организации.

Читайте также: "Ювентус" потерпел первое поражение в сезоне: видео

Итоги расследования будут объявлены 21 марта.

Как известно, Роналду после матча с "Атлетико" повторил жест главного тренера "матрасников" Диего Симеоне, который во время первой встречи после гола своей команды схватился руками за область паха, а затем вернулся к трибунам. За этот жест дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал аргентинского специалиста на 20 тыс. евро.

Отметим, что "Ювентус" победил "Атлетико" 3:0 благодаря хет-трику Роналду. Таким образом туринцы пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграют против "Аякса".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
сегодня
1888
Теги: Спорт Футбол Ювентус Лига чемпионов Криштиану Роналду
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ-3 натурализованных футболиста сборной Украины
сегодня 15:00 Топ-3 натурализованных футболиста сборной Украины
24
Руслан Малиновский забил гол за "Генк", но его команда не смогла победить: видео
сегодня 07:40 Руслан Малиновский забил гол за "Генк", но его команда не смогла победить: видео
58
Россия и Украина должны быть едины, – экс-тренер "Карпат"
сегодня 07:06 Россия и Украина должны быть едины, – экс-тренер "Карпат"
244
Ноги просто "горят": украинская легкоатлетка Бех-Романчук показала необычное тренировки, видео
17 марта 22:15 Ноги просто "горят": украинская легкоатлетка Бех-Романчук показала необычное тренировки, видео
189
Нападающий сборной Украины забил два гола в чемпионате Бельгии: видео
17 марта 20:30 Нападающий сборной Украины забил два гола в чемпионате Бельгии: видео
154
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук