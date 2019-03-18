УЕФА открыл дело против Роналду

Звездный нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может столкнуться с санкциями УЕФА за поведение после окончания матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико".

Относительно португальского футболиста было открыто дисциплинарное дело, сообщает пресс-служба организации.

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Итоги расследования будут объявлены 21 марта.

Как известно, Роналду после матча с "Атлетико" повторил жест главного тренера "матрасников" Диего Симеоне, который во время первой встречи после гола своей команды схватился руками за область паха, а затем вернулся к трибунам. За этот жест дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал аргентинского специалиста на 20 тыс. евро.

Cristiano Ronaldo provoca e repete gesto obsceno de Simeone após classificação da Juventushttps://t.co/mggP4L5dA7 pic.twitter.com/d9RIECfsuR — globoesportecom (@globoesportecom) 12 марта 2019 г.

Отметим, что "Ювентус" победил "Атлетико" 3:0 благодаря хет-трику Роналду. Таким образом туринцы пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграют против "Аякса".

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