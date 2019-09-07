УЕФА перечислила около 380 миллионов евро, назначенных УАФ, оффшорной компании Игоря Суркиса

УЕФА перечисляла в течение 15 лет около 380 миллионов евро, предназначенных Украинской ассоциации футбола, оффшорной компании президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel. Издание получило в распоряжение записку для внутреннего пользования в УЕФА, которую составил 15 декабря 2016 года один из высокопоставленных сотрудников организации.

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В записке указано, что УЕФА в течение 15 лет платила деньги, предназначенные УАФ, оффшорной компании на Британских Виргинских островах. Компания называлась Newport Management Limited. В записке подозревается, что ее контролировал Игорь Суркис.

В 2016-м УЕФА посещала офис "Динамо", чтобы провести проверку соответствия клуба правилам финансового фэйр-плей. Тогда аудиторы УЕФА обнаружили, что клуб финансируется третьим лицом через оффшоры на Британских Виргинских островах компанией Newport Management Limited.

Деньги УЕФА перечислялись на тот же счет, с которого сотрудникам "Динамо" выплачивалась зарплата. Всего УЕФА провела платежи с 2002 до 2008 года на сумму 50 миллионов евро и еще около 400 платежей в период с 2006 до 2016 года на общую сумму 338,6 миллиона евро.

Между Newport Management Limited и УАФ с 1999 года существует агентское соглашение, оно дает компании полный контроль над финансовыми операциями ассоциации.

О том, что компания Newport Management Limited принадлежит Игорю Суркису, сообщается в приговоре Высшего суда в Лондоне в 2009 году.

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Der Spiegel обратился в "Динамо" с просьбой прокомментировать эту ситуацию, но в ответ получил объяснение, что клуб прошел многочисленные проверки со стороны налоговой службы Украины, аудиторов УЕФА и других органов. Также киевляне обвинили издание в нарушении основных этических принципов журналистики.

Позже клуб ответил на второе письмо Der Spiegel, отклонив подозрения в незаконном присвоении денег УЕФА, заявив, что они были необоснованными и манипулятивными. Издание хочет провести личную встречу с Игорем Суркисом, но она будет возможна только после возвращения президента из отпуска.

В УЕФА подтвердили, что проводили все платежи для УАФ компании Newport Management Limited с 1999 до 2016 года. Только в 2016 году союз осознал, что деньги перечислялись той же компанией, которая принадлежит президенту "Динамо", после чего начал проводить платежи на счет УАФ в Украине.

Также есть версия, что в 2015-м представитель УАФ по факсу попросил прекратить проводить платежи на счет Newport Management Limited. Но факс, скорее всего, остался без внимания УЕФА, деньги продолжали присылать компании Newport Management Limited.

В 2016 году УЕФА получила письменный запрос от УАФ с просьбой присылать платежи на счет в Кипре.

Старший брат Игоря Суркиса Григорий долгое время возглавлял УАФ, которая раньше называлась Федерация футбола Украины. Он был главой ФФУ с 2002 до 2012 года.

Также Григорий Суркис долгое время работал в УЕФА, где с 2013 до 2019 года был вице-президентом.