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УЕФА переносит старт нового сезона Лиги чемпионов

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УЕФА переносит старт нового сезона Лиги чемпионов / facebook.com/LiverpoolFC

Старт следующего розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы будет смещен в календаре. Первые матчи групповых этапов должны состояться не раньше октября 2020 года.

Как сообщает Diario Sport, УЕФА планирует провести первые матчи группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 во вторник, 20 октября. Лигу Европы планируют начать 22 октября.

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В нынешнем сезоне групповой этап Лиги чемпионов стартовал 16 сентября.

Квалификация евротурниров начнется гораздо раньше: в конце июля – начале августа.

Матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы должны пройти 13 августа.

В документе УЕФА, на который ссылается издание, говорится, что национальные турниры должны быть завершены до 31 июля.

Это означает, что договоры некоторых игроков, которые истекают 30 июня, нужно будет продлить на месяц.

В настоящее время "Ливерпуль" единственный клуб, который гарантировал себе участие в Лиге чемпионов сезона 2020/2021.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Лига Европы Лига чемпионов УЕФА Новости Спорта Футбол Спорт
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