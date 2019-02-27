УЕФА планирует наказать донецкий "Шахтер" за расизм

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УЕФА планирует наказать донецкий "Шахтер" за расизм

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против донецкого "Шахтера" после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом". Одно из обвинений – в расизме.

Как говорится на сайте УЕФА, во время первого матча с "Айнтрахтом" в Харькове на стадионе "Металлист" 14 февраля были обнаружены расистские баннеры. Кроме того, "Шахтеру" грозит наказание за использование пиротехники во время этого матча. Поэтому "горнякам" грозит следующий домашний матч в еврокубках без зрителей.

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Также УЕФА рассматривает дело и против "Динамо" после матча в Киеве 21 февраля против греческого "Олимпиакоса". Киевлян обвиняют в метании предметов на поле, использовании файеров, в том, что их болельщики выбежали на поле. Также клуб обвинили в том, что во время матча были заблокированы некоторые проходы. За эти нарушения предусмотрены денежные штрафы.

Оба дела будут рассматривать 28 марта.

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Теги: Спорт Футбол УЕФА Лига Европы Шахтер Динамо Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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