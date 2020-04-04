УЕФА поздравил "Шахтер" с днем рождения, вспомнив лучшие голы "горняков": видео
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравил донецкий "Шахтер" с 84-летием.
На своем официальном Twitter УЕФА опубликовал видео лучших голов "горняков" в истории.
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"3 апреля 1936 года был основан клуб "Стахановец", который нам сейчас известен под названием "Шахтер". С днём рождения!", – говорится в сообщении.
За свою долгую и насыщенную историю, донецкий клуб завоевал немало трофеев. В советский период – четыре Кубка СССР (1961, 1962 1980, 1983) и Суперкубок СССР (1984). А с 1991 года горняки выиграли 34 титула.
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