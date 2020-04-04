24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

УЕФА поздравил "Шахтер" с днем рождения, вспомнив лучшие голы "горняков": видео

- Читати новину українською
ФК "Шахтер" / Логотип

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравил донецкий "Шахтер" с 84-летием.

На своем официальном Twitter УЕФА опубликовал видео лучших голов "горняков" в истории.

Смотрите также "Шахтер" – заслуженный чемпион, – президент "Динамо" о досрочном завершении УПЛ

"3 апреля 1936 года был основан клуб "Стахановец", который нам сейчас известен под названием "Шахтер". С днём рождения!", – говорится в сообщении.

За свою долгую и насыщенную историю, донецкий клуб завоевал немало трофеев. В советский период – четыре Кубка СССР (1961, 1962 1980, 1983) и Суперкубок СССР (1984). А с 1991 года горняки выиграли 34 титула.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер УЕФА
Комментарии

Читайте также

сегодня , 11:45 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 180524
сегодня , 10:17 Президент УЕФА Чеферин пригрозил Бельгии исключением из еврокубков – причина
Футбол 320
сегодня , 09:01 Сын легендарного футболиста "Милана" вылечился от коронавируса
Футбол 268
сегодня , 00:42 Как хоронили умершую от коронавируса 37-летнюю роженицу: видео
Новини України 13153
сегодня , 01:30 Коронавирус на Тернопольщине: заболели еще 19 человек, всего 133 случая
Лікування 33091
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 3 апреля: в Украине запретили гулять в парках и собираться более 2 людей
Новини України 39208
сегодня , 07:00 Что могут не оплачивать украинцы в течение карантина
Новини України 57231
сегодня , 11:34 Ситуация критическая: возобновление матчей Серии А отложено на неопределенный срок
Футбол 100
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 12:39 Свитолина показала, как правильно нужно качать пресс дома: видео
Юрій Семенюк
сегодня 12:05 УЕФА поздравил "Шахтер" с днем рождения, вспомнив лучшие голы "горняков": видео
Юрій Семенюк
3 апреля 19:37 Владимир Кличко рассказал, что помогает ему справиться с карантином
Ігор Саджениця
3 апреля 15:41 Новый законопроект – это просто ужас: биатлонистка Пидгрушная об изменениях в финансировании
Софія Кулай
3 апреля 15:32 Бой Усик – Чисора перенесли: боксер назвал новую дату
Ігор Саджениця

Новости
Больше новостей
Залиште відгук