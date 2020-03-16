УЕФА предлагают альтернативное место для проведения Евро-2020

Турция проявляет желание самостоятельно провести чемпионат Европы по футболу. Турецкая сторона якобы уже предложила УЕФА провести Евро-2020.

Как сообщает AS, Турция хочет быть единственной страной, которая примет чемпионат Европы. Таким образом, континентальное первенство удастся провести вовремя.

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По информации источника, президент Турции Реджеп Эрдоган имеет хорошие отношения с президентом УЕФА Александером Чефериным.

Впрочем, издание отмечает, что Турции вряд ли удастся завоевать право принять турнир, ведь УЕФА намерен перенести Евро-2020.

Как аргумент в свою пользу Турция приводит статистику по количеству зараженных коронавирусом. Сейчас в Турции подтверждено 18 случаев заражения.

Турция проигрывает все заявки на крупные турниры

Турция потерпела нескольких неудач в борьбе за крупные турниры. В 2008 году совместная заявка Турции и Греции не получила право провести Евро-2008.

Впоследствии Турция проиграла Польше и Украине право провести Евро-2012. Также в УЕФА отдали предпочтение Франции в борьбе с Турцией за проведение Евро-2016.

Вместе с тем, Турция потерпела неудачу в праве Стамбула провести матчи Евро-2020. Как известно, турнир состоится в 12 странах Европы.

Турция проиграла борьбу за право провести Олимпийские игры 2020.

Последнее поражение Турции – это право провести Евро-2024. Турнир состоится в Германии.

Однако Стамбул получил право провести финал Лиги чемпионов 2020.

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Судьба Евро-2020 определится 17 марта. Во вторник УЕФА проведет экстренное заседание. Ожидается, что турнир перенесут на 2021 год.

ПЕРЕНОС ЕВРО-2020: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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