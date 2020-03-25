УЕФА предложили интересную схему как закончить сезон в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Пандемия коронавируса пока не идет на спад. Поэтому восстановление футбольного сезона пока откладывается. И все же его придется когда-то закончить.

Напомним, в Лиге чемпионов и Лиге Европы прервали матчи на стадии плей-офф. В Лиге чемпионов сыграли четыре из восьми матчей 1/8 финала. Зато в Лиге Европы сыграли только первые матчи 1/8 финала. Среди них и донецкий "Шахтер", который на выезде обыграл немецкий "Вольфсбург".

Остановили проведения и национальных чемпионатов. Как минимум до 30 апреля. Единственный футбольный чемпионат, который сейчас идет – это белорусский. И он только стартовал.

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Однако европейские клубы и УЕФА раздумывают над тем, как закончить и национальные чемпионаты, и еврокубки. Одно из предложений высказал президент Ассоциации европейских клубов (ECA) и владелец "Ювентуса" Андреа Аньелли. Его предложение описало издание Corriere dello Sport.

Аньелли настаивает на том, что национальные чемпионаты сейчас важнее еврокубков. Поэтому он предложил УЕФА, чтобы все команды доиграли свои чемпионаты. И тогда в июле провести матчи еврокубков каждые три дня.

Но у этого предложения есть недостатки:

в каждой стране осталось провести разное количество матчей для окончания чемпионата;

в каждой стране разная ситуация с пандемией коронавируса. Поэтому одни страны могут быстрее начать чемпионат, в то время как другие еще будут соблюдать карантин;

у многих футболистов контракты с клубами до 30 июня 2020 года. Как тогда быть с такими игроками, которые могут не согласиться на новый контракт?

Пока в УЕФА еще не приняли окончательного решения.

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К слову, именно матч Лиги чемпионов "Аталанты" и "Валенсии" называют "смертельной бомбой", который стал причиной широкого распространения коронавируса в Италии.

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